Natal Imperial 2024 - Foto: Iza Amorim

Natal Imperial 2024Foto: Iza Amorim

Publicado 24/12/2024 13:56

Petrópolis - O Natal Imperial contará com uma programação especial tanto na véspera quanto no Dia de Natal, trazendo encantamento e celebração ao público no Palácio de Cristal. Com atividades culturais, musicais e imersivas, o evento segue atraindo moradores e turistas para momentos inesquecíveis. O destaque da programação é a banda Tokaia, que se apresenta na véspera de Natal, às 12h.



A programação, no entanto, começa mais cedo: a partir das 10h os Elfos de Natal dão início à celebração com uma performance que promete encantar às crianças. Voltada especialmente ao público infantil, mas com espaço garantido para encantar todas as idades, a atração promete aquecer os corações e preparar o público para o clima natalino. Neste dia, o Palácio de Cristal ficará aberto das 10h às 17h.



Já no feriado de quarta-feira (25), o funcionamento é das 16h às 20h. O destaque é o Natal Instrumental, às 18h, que apresenta uma seleção musical refinada, unindo clássicos natalinos a arranjos instrumentais. Ideal para famílias que desejam vivenciar o espírito do Natal com harmonia, a apresentação será o ponto alto da noite.



Últimos dias para visitar a Casa do Papai Noel no Natal Imperial

Os dias 24 e 25 de dezembro são uma oportunidade para os visitantes vivenciarem a magia da Casa do Papai Noel, um dos espaços mais encantadores do Natal Imperial, no Palácio de Cristal. A atração, que tem sido um dos grandes destaques do evento, encerra sua temporada natalina oferecendo aos frequentadores a oportunidade de registrar memórias especiais com o bom velhinho em um cenário repleto de detalhes encantadores.

A Casa do Papai Noel, que integra as atividades interativas do Natal Imperial, é ideal para famílias e crianças que desejam mergulhar no espírito natalino em um ambiente temático e aconchegante. Quem ainda não visitou, pode aproveitar a programação especial no dia 24 (terça-feira), das 13h às 17h, ou no dia 25 (quarta-feira), das 16h às 20h.



Programação continua ao longo da semana

A programação do Natal Imperial se estende durante toda a semana, com atrações diversificadas para todos os gostos. Na quinta-feira (26), às 20h, o Baile Christmas DJs promete transformar o Palácio de Cristal em uma grande pista de dança, com um repertório eclético e animado que celebra o encerramento do período natalino. Na sexta-feira (27), às 20h30, a cantora Maria Swenson apresenta o espetáculo "4 por 4", oferecendo uma experiência musical intimista e envolvente.



Além das atrações culturais, o Natal Imperial proporciona experiências interativas com ambientes instagramáveis e uma ampla área gastronômica com quiosques e food bikes. O evento, realizado pela Prefeitura de Petrópolis, conta com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal e é patrocinado por Águas do Imperador. A produção é assinada por Efeittos e KS Eventos, com o chope oficial da Brewpoint.



A programação completa pode ser conferida no site oficial da Prefeitura (petropolis.rj.gov.br) ou nas redes sociais do evento: @petropolis_pmp e @natal_imperial.