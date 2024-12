Câmara aprovou os aumentos - Foto: Reprodução

Petrópolis - Na sessão da última sexta-feira (20), a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou o aumento nos salários do prefeito, vice, secretários e vereadores. Para os cargos de prefeito e vice-prefeito, o reajuste ultrapassa os 70%.

Com os novos valores, o salário do prefeito passa de R$ 14.787 para R$ 25.226 (70,9%), enquanto o do vice salta de R$ 11.354 para R$ 20.212. Os secretários, que recebiam R$ 9.808, passam a receber R$ 16.423, enquanto os vereadores tiveram o reajuste da inflação e vão de R$ 13.737 para R$ 14.327.

O projeto aguarda a sanção ou o veto do prefeito