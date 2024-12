Larissa Viana é uma das atrações - Foto: Divulgação

Publicado 27/12/2024 19:42

Petrópolis - O Natal Imperial entra na última semana com uma programação repleta de música, teatro e momentos inesquecíveis no charmoso Palácio de Cristal. Nos próximos dias, o público poderá aproveitar apresentações musicais que vão do MPB ao rock, passando por espetáculos teatrais para toda a família e um animado baile de Ano Novo.

No sábado (28), às 19h, o Palácio de Cristal será palco da apresentação de Larissa Vianna, cantora petropolitana que ganhou destaque nacional ao participar do "The Voice Brasil" em 2018. Com sua voz marcante e presença cativante, Larissa promete encantar o público com um repertório que transita entre o MPB e o pop, refletindo sua versatilidade artística.

No domingo (29), às 19h30, é a vez da Banda V2 subir ao palco. A banda apresenta um repertório diversificado que inclui clássicos do rock e sucessos contemporâneos, garantindo uma noite animada para todas as idades.

Na segunda-feira (30), às 20h, o Palácio de Cristal se transformará em uma grande pista de dança com o Baile de Ano Novo comandado por DJs. Esta é uma excelente oportunidade para os visitantes celebrarem a chegada de 2025 em um ambiente festivo e descontraído, aproveitando a atmosfera única que o local oferece.

Após a virada do ano, na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, às 18h, Suzi e Dino apresentam o espetáculo "MPB pra dançar". A dupla promete uma seleção de músicas que convidam o público a dançar, celebrando o melhor da Música Popular Brasileira em um show envolvente e alegre.

No sábado, 4 de janeiro, a programação começa às 15h com o teatro "Sítio do Pica-pau Amarelo", trazendo à vida os queridos personagens de Monteiro Lobato em uma peça que encanta crianças e adultos, resgatando a magia das histórias do sítio. Mais tarde, às 18h, Alê & Bernardo sobem ao palco para uma apresentação musical que mescla diferentes estilos, prometendo agradar aos mais variados gostos.

Encerrando a programação, no domingo, 5 de janeiro, às 19h, o grupo "+ Roll Q Rock" se apresenta no Palácio de Cristal. A banda oferece um repertório que mistura clássicos do rock com interpretações únicas, garantindo um fechamento memorável para o Natal Imperial.

Além das atrações culturais, o Natal Imperial proporciona experiências interativas com ambientes instagramáveis e uma ampla área gastronômica com quiosques e food bikes. O evento, realizado pela Prefeitura de Petrópolis, conta com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal e é patrocinado por Águas do Imperador. A produção é assinada por Efeittos e KS Eventos, com o chope oficial da Brewpoint.

A programação completa está nas redes sociais do evento: @petropolis_pmp e @natal_imperial.

Horários

O Palácio de Cristal, palco do Natal Imperial, conta com horários especiais neste fim de ano. No dia 31 de dezembro, o espaço fica aberto das 10h às 17h. Já no primeiro dia de 2025, a abertura é mais tarde, às 16h, permanecendo aberto até às 20h. Na quinta (02.01), o funcionamento é das 12h às 22h; já na sexta (03.01) e sábado (04.01) o local pode ser visitando das 10h às 23h; e, no domingo (05.01), o Palácio ficará aberto das 10h às 22h.