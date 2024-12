Ponto de coleta seletiva em Pedro do Rio - Foto: Divulgação

Ponto de coleta seletiva em Pedro do RioFoto: Divulgação

Publicado 26/12/2024 17:53

Petrópolis - Após o sucesso da instalação do primeiro ponto de coleta seletiva no Catobira, em Itaipava, a iniciativa privada de Petrópolis inaugurou no sábado (21) o ponto de coleta seletiva de Pedro do Rio, um marco para a sustentabilidade no município. O novo ponto, localizado na entrada do distrito, foi inaugurado como parte do compromisso em transformar a cidade em um modelo de conscientização e cuidado ambiental, que reúne as empresas Opensat, CRAS Madeira, Ita Verde, ICMBio, APA Petrópolis e Paraíso Rural.

Assim como o primeiro, esse novo ponto de coleta foi projetado com compartimentos específicos para papel, plástico, metal e vidro, além de um espaço dedicado para tampinhas de garrafas plásticas, em parceria com a APA Petrópolis. Todo o paisagismo do local foi realizado pela Ita Verde e Paraíso Rural, reforçando o objetivo de unir sustentabilidade e valorização dos espaços públicos.

O projeto é encabeçado pela Opensat, empresa gerida por César Magno, que tem atuado desde 2022 com a revitalização de caçambas de lixo, instalação de câmeras de monitoramento e ações de jardinagem para requalificar áreas urbanas. Já são 16 pontos revitalizados pela iniciativa, que é totalmente independente de apoio governamental e segue o modelo "Lixo Zero". A ideia é instalar os pontos de coleta em todas as lixeiras que já são monitoradas pela Opensat e assim, seguir expandido o projeto.

“Nossa missão é unir forças para promover uma mudança cultural na forma como lidamos com o lixo, que, na verdade, são resíduos sólidos de grande valor agregado. Cada resíduo descartado corretamente pode ser uma oportunidade para gerar renda, preservar o meio ambiente e construir uma cidade mais limpa e consciente, além de impactar a economia”, afirma César Magno, gestor da Opensat e embaixador do projeto Lixo Zero em Petrópolis.



O impacto de mais um ponto de coleta seletiva

Com a instalação da lixeira em Pedro do Rio, o projeto reforça o compromisso com a expansão da coleta seletiva em diferentes bairros. Assim, a iniciativa fecha o ano de 2024 com mais um ponto instado e a missão é expandir ainda mais em 2025. A meta é que todos os pontos revitalizados passem a contar com os pontos de coleta, alinhando-se aos objetivos do movimento Lixo Zero, que busca reaproveitar até 90% dos resíduos.

“Queremos que Petrópolis seja referência em sustentabilidade. A responsabilidade pela gestão de resíduos não é apenas do poder público, é de todos nós. Esse segundo ponto de coleta seletiva é mais um passo para transformar a nossa cidade em um exemplo de consciência coletiva”, acrescenta César Magno.

A iniciativa também visa conscientizar a população sobre os benefícios do descarte correto, como a geração de renda para cooperativas de reciclagem e a preservação ambiental, contribuindo para um futuro mais sustentável para todos.