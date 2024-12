Residência que ficou em primeiro lugar - Foto: Divulgação

Publicado 24/12/2024 14:28

Petrópolis - Petrópolis brilhou ainda mais neste Natal com a entrega dos prêmios do concurso "Abrace o Natal", realizado na última quarta (18), às 10h, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Petrópolis. A iniciativa buscou incentivar a criatividade e celebrar o espírito natalino por meio da decoração. O concurso premiou os dois melhores em cada uma das três categorias: Estabelecimentos Comerciais, Hotéis, Bares e Restaurantes e Residências. A competição, organizada pela CDL Petrópolis em parceria com Sicomércio, ACEP, Feirinha de Itaipava, Sindturismo e Petrópolis Convention & Visitors Bureau (PC&VB), ofereceu prêmios de R$ 1.500 para os primeiros colocados e R$ 1.000 para os segundos em cada categoria.

Na categoria Estabelecimentos Comerciais Lojistas, o Artes no Cinda, que fica no Centro Histórico, conquistou o primeiro lugar, seguido por Naty Nobre (Feirinha de Itaipava) em segundo. Na categoria Hotéis, Bares e Restaurantes, o primeiro lugar foi para Brownie do Ton, com Katz Chocolates na segunda posição. Já na categoria Residências, a premiação foi para o endereço Rua Monte Castelo, 71 - Castelânea, em primeiro lugar, e Rua Bartolomeu de Gusmão, 258, Casa 08 – Centro, em segundo.

Para o presidente da CDL Petrópolis, Claudio Mohammad, o evento é um marco para a cidade. “Ver o brilho nos olhos de moradores e visitantes diante das decorações é gratificante. Essa iniciativa une beleza, criatividade e o fortalecimento da economia local, mostrando o potencial de Petrópolis como destino encantador durante o Natal.”

Mario Cavalcante, proprietário da casa vencedora, contou que é decoração é uma tradição na família, assim como a de Jaqueline Barbosa, em segundo lugar e que, em edições anteriores, venceu a competição. Na categoria estabelecimentos comerciais, as três sócias do Arte no Cinda, espaço vencedor, vão reaplicar o valor no próprio negócio, contou Regina Calicchio. Já Vilma Nobre, proprietária da loja em segundo lugar, comentou que vai usar o valor para incrementar a festa de Natal que ela já tradicionalmente promove para crianças carentes.

Caroline Rizzo e Meton Soares, casal por trás do sucesso do Brownie do Ton assinalaram a importância de participar, assim como Patrick Duarte, gerente do Katz Chocolate estabelecimento que também foi vencedor em edições anteriores.

Além de valorizar o comércio e o turismo, o concurso promoveu a união entre empresários e moradores em prol da valorização da cidade. “Essa ação reforça nossa tradição natalina, aquece o turismo e fomenta o comércio, garantindo que Petrópolis se destaque ainda mais nesse período tão especial”, destacou Samir el Ghaoui, presidente do PC&VB.

Sérgio G-tão, da Feirinha de Itaipava, deu o tom dos objetivos das entidades em promover o concurso. “É de suma importância toda a população e as empresas abraçarem o evento, assim como acontece em Gramado. A nossa meta é essa, envolver toda a cidade nessa ação”.

Para Germano Valente, presidente do Sindturismo, “o Natal transforma a cidade em um espetáculo, e os participantes deste ano fizeram isso com maestria”. Marcelo Fiorini, do Sicomércio, destacou que “essa ação fortalece a economia, atrai atenção para os setores produtivos e estimula a visitação”. Já Paulo Reis, da ACEP, ressalta: “é uma oportunidade para moradores e visitantes vivenciarem a magia do Natal”.