Capacitação de agentes da SaúdeFoto: Divulgação/PMP

Publicado 24/12/2024 14:00

Petrópolis - Com o objetivo de fortalecer as ações preventivas em comunidades vulneráveis, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, capacitou 140 novos agentes comunitários de Saúde. O treinamento, que ocorreu na manhã da quarta-feira (18), qualificou os agentes para apoiar no acolhimento da população nos pontos de apoio.

Durante a capacitação, os participantes se engajaram em dinâmicas interativas, conversas estratégicas com trocas de experiências e simulações voltadas para o acolhimento da população nos pontos de apoio. As atividades aplicadas foram desenvolvidas para mostrarem o papel dos agentes como um ponto de acolhimento e multiplicadores de informações, fundamentais na conscientização da população sobre prevenção e resposta a desastres.

“Esses profissionais estão na linha de frente das comunidades. Com a capacitação, eles ampliam sua atuação, auxiliando a Defesa Civil no monitoramento de áreas de risco e na disseminação de alertas durante chuvas intensas”, destacou o secretário de Defesa Civil, Rodrigo Werner.

Essa ação integra um conjunto de medidas preventivas implementadas pela Prefeitura, que incluem a realização de simulados em escolas, comunidades e com os demais órgãos responsáveis por respostas a desastres.