Pousada Rancho da Ferradura - Foto: Divulgação

Publicado 24/12/2024 14:32

Petrópolis - Petrópolis se prepara para ser a anfitriã de milhares de pessoas nas celebrações de Natal e Ano Novo com índices expressivos de ocupação hoteleira. Levantamento indica uma taxa de 75% para o período natalino e de 84% para o Réveillon. O Petrópolis Convention & Visitors Bureau estima, no entanto, que o número pode subir às vésperas dessas datas, com viagens decididas em cima da hora, mas indica ao turista que o melhor é reservar com antecedência.

Samir el Ghaoui, presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, aponta os diferenciais da cidade na apuração dos bons índices. "Petrópolis é sinônimo de charme, tranquilidade e segurança. Esses fatores, aliados à pluralidade de atrações e à disposição harmoniosa delas por toda a cidade, criam um ambiente acolhedor e com excelente fluidez para quem nos visita."

Com sua combinação única de história, natureza e cultura, Petrópolis se torna irresistível durante as festas de fim de ano. A diversidade de atrações da cidade agrada públicos variados. O centro histórico é um convite à imersão cultural, com museus como o Palácio de Quitandinha e a Casa de Santos Dumont. Já os polos de compras, como a Rua Teresa e a Rua 16 de Março, atraem os amantes de moda e souvenirs. Para os que preferem a tranquilidade da natureza, o turismo rural e os passeios por trilhas oferecem momentos de paz e contemplação. Esse cenário é completado com restaurantes, bares e hotéis oferecendo ceias e shows especiais, criando momentos inesquecíveis.

O turismo cervejeiro também ganha destaque, com roteiros que exploram as cervejarias artesanais da região. Eventos como o Natal Cervejeiro, realizado na Praça da Águia, misturam boa música, gastronomia e o melhor da produção local. "A distribuição das atrações pela cidade, longe de concentrar grandes multidões, permite que o visitante aproveite tudo com conforto e fluidez, sem abrir mão da segurança," reforça Samir el Ghaoui.

De acordo com o diretor de hotelaria do Petrópolis Convention, Fabiano Barros, a procura aumentou nos últimos dias. “O nosso destino cumpre as previsões do ano passado de ser um dos mais reservados em 2024, por isso a importância de estarmos sempre preparados”.

Petrópolis também é reconhecida por sua infraestrutura de qualidade, com mais de 6.500 leitos distribuídos em 120 meios de hospedagem, que vão desde charmosas pousadas a hotéis luxuosos. Além disso, a cidade continua sendo considerada uma das mais seguras do estado, o que aumenta sua atratividade para famílias, casais e grupos de amigos que buscam um destino tranquilo para as festas.

"Estamos orgulhosos do que Petrópolis oferece e do reconhecimento nacional que temos alcançado. Trabalhamos continuamente para proporcionar experiências únicas e fortalecer nossa posição como um dos principais destinos turísticos do Brasil," afirma o presidente do PC&VB.