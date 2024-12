Lojas têm horários flexíveis em Petrópolis - Foto: Divulgação

Lojas têm horários flexíveis em PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 24/12/2024 14:37

Petrópolis - A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Petrópolis estima um forte movimento no comércio da cidade durante os últimos dias que antecedem o Natal, impulsionado pela abertura estendida das lojas. Com horários flexíveis, acordados diretamente entre lojistas e funcionários, o objetivo é atender à crescente demanda dos consumidores que buscam presentes, roupas, acessórios e alimentos para as festividades. A busca por roupas e acessórios para o Ano Novo também impulsiona a demanda neste período.

De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o varejo nacional deve movimentar R$ 69,75 bilhões neste Natal, representando um aumento real de 1,3% em relação ao ano passado. Em Petrópolis, há expectativa de uma dinâmica positiva, especialmente em setores como vestuário, calçados e acessórios, que respondem por quase 29% do total das vendas no período. Além disso, itens de alimentação, como panetones, vinhos e chocolates, continuam entre os mais procurados, tanto no varejo quanto em lojas especializadas.

Deixar as compras para última hora é também uma tradição no Brasil. Outro ponto que influencia à ida às compras mais perto da data é o pagamento da última parcela do décimo terceiro salário. As lojas em Petrópolis abrem sábado e domingo, na segunda, dia 23 e ainda no dia 24, véspera de Natal, cada ponto comercial praticando horário acordado com os funcionários e homologado pelo sindicato da categoria, mas a expectativa é de a maioria estar ainda de portas abertas até às 18h.

Cláudio Mohammad, presidente da CDL Petrópolis, comenta sobre o cenário local: “As festas de fim de ano são tradicionalmente um momento de alta no comércio, e estamos otimistas com o movimento em nossa cidade. A abertura estendida das lojas é uma forma de atender melhor os clientes, proporcionando mais conforto para realizar suas compras. Além disso, o setor de alimentos tem mostrado um crescimento importante, complementando as vendas tradicionais de roupas e presentes.”

Outro ponto de destaque é o crescente volume de compras digitais, que tem se somado às vendas físicas, ampliando o alcance dos lojistas. Mohammad acrescenta: “O comércio digital é um aliado importante para os lojistas, especialmente nesta época do ano. Muitos clientes fazem suas escolhas online e finalizam a compra nas lojas físicas, o que cria uma sinergia interessante.”