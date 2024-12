Homem foi levado para a 105ª DP - Foto: Divulgação/105ª DP

Publicado 27/12/2024 15:52

Petrópolis - A Polícia Civil prendeu um homem, de 44 anos, que agrediu e esfaqueou a ex-esposa por mais de dez vezes no Bataillard no início desta semana. De acordo com as investigações, o crime foi motivado por conta do término do relacionamento e por ciúmes excessivos do criminoso.

O crime ocorreu por volta das 5h50 da última segunda-feira (23). Imagens de câmeras de segurança mostram que o autor sai de um carro, esfaqueia a mulher e também acerta, pelas costas, um homem que tentava impedir o feminicídio.

No mesmo dia, a polícia, ciente dos fatos tentou a prisão, mas o homem fugiu. Nesta quinta-feira (26), o homem foi encontrado no Pedras Brancas, por volta das 11h40 e levado para a 105ª DP. A mulher segue internada em estado grave, enquanto a outra vítima teve alta médica e passa bem.