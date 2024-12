USFs foram entregues à população - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 27/12/2024 19:57

Petrópolis - Nesta quinta-feira (26), foram reinauguradas as Unidades de Saúde da Família (USF) do Pedras Brancas e da 24 de Maio. Uma delas foi reformada, enquanto a outra passou a funcionar em novo prédio.

A Unidade de Saúde da Família (USF) Pedras Brancas passou por uma grande reforma, ganhando acessibilidade, cobertura externa, substituição de portas e janelas e pintura. “A reforma dessas duas unidades faz parte de um pacote de melhorias que fizemos na rede, reformando e ampliando postos de saúde e o HAC. Além disso, estamos quase concluindo a UBS do Retiro. São ações importantes de fortalecimento da nossa rede”, comentou o secretário de Saúde, Ricardo Patuléa.



Já a USF da 24 de Maio está de casa nova. A USF agora funciona no prédio onde estava localizado o Centro de Educação Infantil (CEI) Augusto Meschick. O imóvel é próprio da Prefeitura, e após passar por uma grande abriga a unidade de saúde com mais qualidade e acessibilidade.