Museu Imperial, em Petrópolis - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 27/12/2024 19:49

Petrópolis - Petrópolis continua a figurar entre os principais destinos turísticos do Brasil, conforme revelado na mais recente atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, publicada neste mês de dezembro. Mantendo-se na categoria A, Petrópolis reafirma seu papel no cenário turístico nacional. Para o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Petrópolis (SindTurismo), a categorização no Mapa do Turismo, ferramenta desenvolvida pelo Ministério do Turismo, é fundamental para a gestão e o planejamento estratégico no setor.

Germano Valente, presidente do SindTurismo, destaca que ao agrupar municípios com características similares, essa classificação facilita a coordenação e a implementação de políticas públicas. “Sabemos que Petrópolis tem um grande potencial turístico e esta categorização é fundamental para criarmos estratégias para atrair cada vez mais pessoas para a cidade, movimentando ainda mais o setor e gerando emprego e renda”, disse.

No Mapa do Turismo Brasileiro, Petrópolis, parte da região turística Serra Verde Imperial, demonstrou bom desempenho em indicadores, como número de visitantes domésticos e internacionais, quantidade de estabelecimentos dedicados ao turismo, geração de empregos e arrecadação de impostos ligados à atividade turística.

Além disso, a cidade atende a todos os critérios exigidos para inclusão no Mapa do Turismo, possuindo uma secretaria dedicada ao turismo, legislação orçamentária específica, prestadores de serviços cadastrados no CADASTUR e um conselho municipal de turismo ativo.

Para 2025, o Ministério do Turismo informou que está desenvolvendo uma nova metodologia para a próxima avaliação do mapa. Esta revisão tem como objetivo aprimorar ainda mais a precisão e a relevância do mapa para os futuros desafios do turismo brasileiro.