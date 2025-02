Indivíduo foi levado para a 105ª DP e encaminhado ao HMNSE - Foto: Divulgação

Indivíduo foi levado para a 105ª DP e encaminhado ao HMNSEFoto: Divulgação

Publicado 27/02/2025 15:48

Petrópolis - Um homem com transtorno psiquiátrico severo foi detido pela Guarda Civil Municipal de Petrópolis após ser flagrado arranhando veículos estacionados no Centro. A Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP) foi acionada por meio de denúncias e mobilizou uma equipe para localizar o indivíduo, que foi encontrado em via pública. Após a abordagem, ele foi conduzido à 105ª DP, no Retiro, para registro da ocorrência.

Devido à condição do homem, agentes da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Regularização Fundiária acompanharam a operação para garantir o encaminhamento adequado. Após os procedimentos na delegacia, ele foi levado ao Hospital Municipal Dr. Nelson Sá Earp, onde permanece internado e recebe atendimento médico especializado.

O secretário da SSOP, Marcelo Chitão, ressaltou a importância da participação da população no acionamento das autoridades. "A colaboração dos cidadãos é fundamental para manter a ordem pública. Agradecemos pelas denúncias que permitiram uma resposta rápida e eficiente", afirmou.

A Prefeitura de Petrópolis reforça que a população pode denunciar casos de perturbação da ordem pública pelo telefone 153 da Guarda Civil, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.