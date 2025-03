Ação com estudantes no Dia Mundial da Saúde Bucal - Foto: Divulgação

Ação com estudantes no Dia Mundial da Saúde BucalFoto: Divulgação

Publicado 20/03/2025 20:49

Petrópolis - Crianças de escolas da Rede Municipal de Educação de Petrópolis participaram nesta quinta-feira (20) de ações de conscientização pelo Dia Mundial da Saúde Bucal. Alunos do Centro Educacional Terra Santa e do Colégio Gunnar Vingren tiveram a oportunidade de conhecer o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), unidade do Sistema Único de Saúde que atende cerca de 800 pacientes por mês. Ação também aconteceu na Escola Dom Manuel Pedro da Cunha Cintra, no Carangola.

No CEO, mais de 100 crianças, divididas em dois turnos, tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura de um consultório odontológico, como funcionam os aparelhos e a importância do cuidado com a saúde bucal. Além disso, os alunos participaram de atividades de arte e receberam orientação para escovação adequada, kits de higiene e lanche.



“Ações, como essas de hoje, são importantes para criar uma boa consciência em nossas crianças, tudo em prol da saúde e da qualidade de vida delas”, comenta o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.

Na parte da tarde, 250 alunos da Escola Municipal Dom Manuel Pedro da Cunha Cintra, no bairro Carangola, também receberam orientação da saúde bucal através de uma apresentação teatral, com escovação e distribuição de kits de higiene.



“Foi muito bom ver as crianças hoje participando das ações. Tenho certeza de que essas sementinhas que plantamos hoje dão bons resultados no futuro”, comemorou o Secretário Municipal de Saúde, Luís Cruzick, que esteve no Centro de Especialidades Odontológicas acompanhando uma das ações.