Gatos são os principais atingidos pela doença - Foto: Caio Garin

Publicado 20/03/2025 20:57

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria de Vigilância Ambiental, oferece uma unidade-móvel para atendimento de casos suspeitos de esporotricose. A doença inicia-se com feridas que não cicatrizam, podendo se espalhar pelo corpo e atinge principalmente os gatos, mas pode contaminar também cães. Por se tratar de uma zoonose, pode ainda contaminar os seres humanos.

O endereço do atendimento de combate à esporotricose em Petrópolis é na Rua Dr. Sá Earp, 433, Centro (Próximo ao CTO, ao lado da clínica Dr Vianney). O agendamento deve ser feito através dos números (24) 2231-0841 ou 2291-1594.



“Estamos intensificando o atendimento de saúde dos animais pra garantir qualidade de vida aos bichinhos e, consequentemente, protegemos a saúde da nossa população também” comentou o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.



O animal contaminado pode apresentar inchaço no nariz com secreção e "ronqueira". O diagnóstico é feito pelo médico veterinário, através da coleta de dados, realização de exames físicos e laboratoriais. Essa avaliação é importante, pois a esporotricose pode ser confundida com outras doenças que possuem tratamentos diferentes.



“O diagnóstico precoce é muito importante para evitar a contaminação. Os animais com sintomas da doença podem ser tratados na unidade da Coordenadoria de Vigilância Ambiental, mediante agendamento. Além do atendimento com o médico veterinário, é fornecida medicação específica até a alta do animal.”, explicou o Secretário Municipal de Saúde, Luís Cruzick.



A transmissão da esporotricose ocorre pelo contato com a pele ou mucosa por meio de trauma decorrente de acidente com espinhos, palha ou lascas de madeira, contato com vegetais em decomposição, arranhadura ou mordedura de animais doentes. Em humanos, podem ocorrer nódulos doloridos, podendo ser enfileirados e abrir feridas. Não há transmissão de pessoa para pessoa.



Prevenção:

-Castrar seus animais.

-Manter seus animais domiciliados.

-Limpeza do ambiente do animal infectado.

-Uso de luvas e higienização das mãos.

-Destinação correta do corpo em caso de falecimento do animal.