Ônibus elétrico em teste em PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 25/07/2025 22:17

Petrópolis - A Turp Transporte deu início, nesta sexta-feira (25), aos testes de operação do transporte público com ônibus elétrico de última geração. Econômico e ecologicamente mais sustentável, o veículo está atendendo aos passageiros da linha 700 – Terminal Itaipava, desde às 9h. Equipado com roleta, validador e sistema de monitoramento via GPS, seguirá em processo de avaliação por 10 dias, em Petrópolis.

O modelo Azure A12BR tem capacidade máxima para transportar até 80 passageiros. Equipado com sistema de ar-condicionado ecológico com dutos individuais, possui as mais recentes tecnologias embarcadas do mercado, como carregadores USB, Wi-Fi e painéis informativos. O veículo também conta com acessibilidade universal, através do piso baixo, sistema de “ajoelhamento” da suspensão, corredores amplos e rampa de acesso na porta.

Para os passageiros, a novidade foi aprovada, logo nas primeiras horas da manhã. “Que surpresa boa”, disse Irene Gomes, moradora de Corrêas, acompanhada da irmã. “Soube que ele é bem silencioso e confortável. De cara, já gostei da porta, bem mais larga. Ansiosa para embarcar”, completou a passageira Rosemere Gomes.

O ônibus elétrico, da empresa TEVX Higer, registra uma autonomia média de 270 quilômetros, número que pode ser ampliado de acordo com a utilização adequada. O novo modelo possui maior segurança, redução de peso, maior durabilidade dos componentes e menor desgaste do pavimento, se comparado ao veículo tradicional.

“Conhecida por adotar diversas práticas ambientais, a Turp Transporte vem buscando, há meses, a possibilidade de testes com veículos movidos por energia limpa, que possam reduzir a emissão de poluentes e a poluição sonora. Logo após, consolidaremos todos os dados estatísticos, que servirão como base para futuras discussões sobre mobilidade e a possível implementação deste tipo de veículo na frota”, disse Jean Moraes, diretor da Turp Transporte.

Os motoristas foram devidamente treinados por um instrutor qualificado, que também está acompanhando as viagens, garantindo que a operação do modelo elétrico siga padrões de segurança, desempenho e excelência. Já a carga de energia será realizada à noite e durante a madrugada, na garagem da Turp Transporte, em Itaipava.

Para Carlos Eduardo Souza, CEO da TEVX Higer, a parceria para os testes é essencial, disponibilizando o que há de mais moderno em tecnologia, em benefício à mobilidade urbana mais sustentável e eficiente. “Convidamos a população a vivenciar essa experiência de qualidade, inovação, sustentabilidade e conectividade”, concluiu.