Curso realizado no último sábado na UCPFoto: Divulgação
Instituto voltado para crianças autistas oferece capacitação em Petrópolis
Projeto nasceu em 2022, após a tragédia que atingiu o município
Homem com mandados de prisão em aberto por homicídio e furto é preso no Alto da Serra
Indivíduo possui cerca de 10 anotações criminais
Lance do petropolitano Luiz Henrique concorre a 'Jogada do Ano' na Bola de Ouro
Atacante criou a jogada que terminou no gol de Andreas Pereira pela Seleção Brasileira
Aluno da Firjan Senai Petrópolis está entre os melhores do Brasil em competição de educação profissional
Nesta semana, 25 jovens da Firjan SENAI estarão em Brasília representando o Rio de Janeiro na última etapa do WorldSkills Brasil 2025
História de superação: aluno cego é referência no Agita Petrópolis
Mesmo diante dos obstáculos, Davi Lopes se destaca em diversas aulas
Com 84% de comparecimento, recadastramento do Aluguel Social do Estado continua no Centro de Cultura
Mais de 250 beneficiários deixaram de fazer o procedimento na data correta até aqui; prazo é até fim de outubro
