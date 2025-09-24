Curso realizado no último sábado na UCP - Foto: Divulgação

Curso realizado no último sábado na UCPFoto: Divulgação

Publicado 24/09/2025 15:02

Petrópolis - No último sábado (20), o Instituto Borboleta Azul retomou suas atividades após um período de pausa para formalização como instituição. O projeto, que nasceu em 2022 como Projeto Borboleta Azul, foi criado pelo professor Alessandro Garcia após a tragédia em Petrópolis, quando perdeu a esposa e os dois filhos — um deles, uma criança autista. Desde então, o Instituto tem se dedicado a apoiar famílias e ampliar o acesso ao conhecimento sobre o autismo.

A retomada das atividades aconteceu com a realização do curso “Gestão do Comportamento em Sala de Aula”, na Universidade Católica de Petrópolis (UCP). O evento reuniu profissionais da educação da rede pública e particular da cidade e foi marcado por troca de experiências, aprendizado e discussões produtivas.

O Instituto já está preparando novos cursos de capacitação gratuitos, voltados a profissionais e familiares que convivem com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).