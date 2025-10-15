Márcio Freire é o autor da obra - Foto: Divulgação

Publicado 15/10/2025 15:53

Petrópolis - Nesta sexta-feira (17), Márcio Freire, funcionário do setor de Parque e Jardins da Comdep, lança seu primeiro livro: "As Aventuras de Godim", pela Editora Brapaes. O lançamento será às 17h, na Livraria Nobel, que fica na Rua 16 de Março, no Centro. A obra é uma homenagem sensível e bem-humorada ao trabalho dos jardineiros e à beleza dos espaços públicos da cidade.

Inspirado em sua própria vivência, Márcio criou Godim, um jardineiro gordinho, simpático e cheio de vida, que transforma cada canteiro esquecido em poesia e afeto. “Escrevi este livro para mostrar o quanto há de beleza e significado nas pequenas coisas do dia a dia. Godim nasceu da minha rotina, do amor que tenho por cada jardim, cada flor e por Petrópolis. É uma forma de agradecer à cidade e às pessoas que valorizam o nosso trabalho”, contou Márcio Freire.

O personagem percorre os principais pontos turísticos de Petrópolis, como a Praça da Liberdade, Casa de Santos Dumont, Catedral São Pedro de Alcântara e Relógio das Flores, revelando histórias, sentimentos e curiosidades do cotidiano nos jardins da Cidade Imperial.

Leve, divertida e emocionante, a leitura é um convite à valorização da natureza e do cuidado com a cidade. “Márcio representa o melhor da Comdep: servidores que trabalham com o coração e enxergam poesia no que fazem. A história do Godim é um lembrete de que cada flor plantada tem um propósito e que o nosso trabalho também pode inspirar outras pessoas”, afirmou a presidente da Comdep, Fernanda Ferreira.