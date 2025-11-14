Teatro Imperial celebra dois anos de sucesso em Petrópolis - Foto: Ézio Philot

Teatro Imperial celebra dois anos de sucesso em PetrópolisFoto: Ézio Philot

Publicado 14/11/2025 21:57

Petrópolis - O Teatro Imperial celebra neste mês de novembro 2 anos de funcionamento e de incentivo à cultura. Sob a gestão da Natureza Produções, o espaço vem ganhando cada vez mais destaque na região e já atraiu um público de mais de 90 mil pessoas, nos 271 eventos realizados, sendo 74 gratuitos. Para comemorar, o Teatro Imperial reúne uma agenda especial com muito talento, humor e diversão.

Os números expressivos demonstram o sucesso da gestão da Natureza Produções e o papel fundamental do Teatro Imperial na cena cultural de Petrópolis. "Chegar a dois anos é um grande feito e só foi possível pela resposta calorosa do público. Recebemos mais de 90 mil pessoas em nossa casa e isso mostra que a cultura é essencial. Essa marca nos inspira a continuar oferecendo entretenimento de qualidade”, expressam Sabrina Korgut e Paulo Lopes, gestores do espaço.

Para iniciar a celebração, o palco do Teatro Imperial recebe “Cauby, Uma Paixão”, com o aclamado ator Diogo Vilela, no feriado da Proclamação da República, dia 15 de novembro, às 20h. Com roteiro de Flavio Marinho e dirigido por Marco Aurélio Monteiro a apresentação percorre a carreira de Cauby Peixoto, através de seus grandes sucessos e usando figurinos originais, doados pelo próprio para uso nas apresentações. Diogo Vilela é acompanhado, em cena, por banda ao vivo com piano, sopros e bateria.

O humorista Rafael Portugal, fenômeno do stand-up, traz ao espaço no dia 20 de novembro em duas sessões (18h e 20h30) o show “Tô Só Desabafando”. Um espetáculo leve, divertido e repleto de histórias de bastidores da TV e momentos absurdos de sua vida, tudo contado com o estilo inconfundível do artista.

Em uma ação especial, o projeto Cine Teatro Imperial se une ao Centro Técnico Audiovisual (CTAv), que celebra 40 anos em 2025. O teatro exibirá em 35mm a Mostra CTAv 40 Anos, uma seleção especial de curtas-metragens que resgatam e valorizam o patrimônio do audiovisual brasileiro, incluindo as primeiras animações e obras que integram o Acervo CTAv. A mostra propõe um diálogo entre gerações de realizadores, reforçando o papel do cinema nacional.

A comemoração também dá destaque à solidez dos projetos da casa. A Orquestra Teatro Imperial fará uma apresentação especial de aniversário dos dois anos do espaço, enquanto o Leiturinha, projeto infantil de leituras dramatizadas, segue as atividades nos domingos 09, 16 e 23 de novembro, às 11h. A entrada é gratuita.

Encerrando a grande celebração, a cantora Laila Garin faz uma apresentação única no Teatro Imperial, no dia 21 de novembro (sexta), às 20h, com o show “Laila Garin canta Elis”. Laila interpretou a cantora no espetáculo “Elis - a musical”, fenômeno nacional. A artista vai executar as inesquecíveis canções de Elis Regina em um show catártico em homenagem à grande intérprete. O repertório conta com composições de peso, que incluem sucessos como “Fascinação”, “Reza”, “Upa Neguinho”, “Dois pra lá, dois pra cá”, “Arrastão”, “Como Nossos Pais”, dentre outras.