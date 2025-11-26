Prisão foi realizada no Chácara Flora - Foto: Reprodução

Publicado 26/11/2025 16:46 | Atualizado 26/11/2025 16:50

Petrópolis - Uma mulher de 27 anos foi presa em Petrópolis pelo crime de abandono de incapaz. A ação foi realizada pela Polícia Militar após suas filhas, de 2 e 7 anos, serem encontradas sozinhas e trancadas dentro de casa no Chácara Flora.

Segundo moradores e a criança mais velha, as duas foram deixadas sozinhas por volta das 10h desta terça-feira (25). Os policiais chegaram ao local às 22h10 e encontraram as crianças trancadas sem a supervisão de um adulto e abriram a porta com ferramentas improvisadas. De acordo com os vizinhos, a situação era recorrente.

O Conselho Tutelar foi acionado, mas não foi até o local alegando falta de viatura. Sendo assim, as crianças foram levadas para a 105ª DP, onde o Conselho Tutelar compareceu.



A mãe das crianças chegou ao local enquanto a polícia saía da servidão e foi conduzida à delegacia, onde permaneceu presa. As crianças foram entregues a uma tia, que ficou responsável por elas.



