Prisão foi realizada no Chácara FloraFoto: Reprodução
A mãe das crianças chegou ao local enquanto a polícia saía da servidão e foi conduzida à delegacia, onde permaneceu presa. As crianças foram entregues a uma tia, que ficou responsável por elas.
Mulher é presa por abandono de incapaz em Petrópolis
Crianças ficaram sozinhas por mais de 12 horas em casa
