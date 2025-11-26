Procon Petrópolis - Foto: Arquivo

Procon PetrópolisFoto: Arquivo

Publicado 26/11/2025 16:56

Petrópolis - Com a chegada da Black Friday, os consumidores precisam se preparar para fazer as compras com segurança e atenção redobrada. Para isso, o Procon Petrópolis divulgou uma série de orientações e reforça que está disponível para auxiliar a população.

Compras virtuais: golpes e atrasos

As reclamações mais frequentes no período envolvem compras online. Apesar da praticidade do comércio eletrônico, o consumidor precisa ficar atento. Sites falsos, atrasos na entrega e dificuldades na devolução são alguns dos problemas mais comuns.

“Os sites falsos estão se multiplicando e com cada vez mais perfeição. Por isso, aconselhamos a verificar a autenticidade da página e, principalmente, o beneficiário final do pagamento. Ou seja: no boleto ou no pix, antes de concluir a compra, verifique qual é o banco e a conta de destino. Se desconfiar, cancele a operação”, orientou o coordenador do Procon, Fafá Badia.

Ele reforça que, tanto na loja física quanto na virtual, a venda segue as mesmas regras e garantias. “O desconto não reduz as obrigações legais do fornecedor, como garantia e direito de troca”, completa.

Devolução, troca e garantia

O consumidor também precisa estar atento aos seus direitos. Nas compras online, existe o direito de arrependimento: independentemente do defeito, o cliente tem sete dias para desistir da compra e devolver o produto sem custo.

Nas lojas físicas, a política de troca precisa ser clara. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a troca obrigatória só se aplica a produtos com defeito, após a tentativa de reparo pelo fornecedor.

O Procon está disponível para receber denúncias por meio do e-mail fiscalizacaoprocon@petropolis.rj.gov.br ou presencialmente na sede do Procon (Rua Dr. Moreira da Fonseca, 33 – Centro), de segunda a sexta, das 10h às 17h.