Armas apreendidas com o homemFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 03/12/2025 19:54

Petrópolis - A Polícia Militar apreendeu duas pistolas calibre .380 e diversas munições após abordarem um homem de 41 anos que portava uma arma de fogo dentro de um estabelecimento comercial no Siméria, na tarde desta terça-feira (3). A ação teve início após denúncia informando que o suspeito estaria armado durante o expediente.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem, que admitiu portar uma pistola Taurus calibre .380. Ele entregou voluntariamente o armamento, que estava acompanhado de um carregador e 35 munições. Apesar de apresentar documentação, os agentes verificaram que o registro estava vinculado a outro endereço.

Durante a abordagem, o homem informou ainda possuir outra arma em sua residência. A equipe seguiu até o local indicado e, após autorização, encontrou mais uma pistola Taurus calibre .380, dois carregadores e 50 munições. A documentação desse segundo armamento também fazia referência a um endereço diferente daquele onde foi localizada.

O suspeito, que se identificou como CAC (Caçador, Atirador e Colecionador), foi encaminhado à 105ª DP, onde foi determinada a apreensão das armas e a fiança, posteriormente paga pelo homem, que acabou liberado após os procedimentos legais.