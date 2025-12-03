Armas apreendidas com o homemFoto: Divulgação/26º BPM
PM apreende duas pistolas de homem que trabalhava armado no Siméria
Indivíduo era CAC (Caçador, Atirador e Colecionador)
Petrópolis inicia capacitação do radar Banda X
Previsão é que o equipamento entre em operação neste verão
Homem é preso pelo Segurança Presente após furtar estabelecimento no Centro
Em sua posse foram encontrados utensílios de cozinha
Duarte da Silveira irá receber construção de quadras, parquinho e pista de caminhada
Recursos serão obtidos através do PAC Seleções
Homem é preso com grande quantidade de cocaína no Bairro Esperança
Entorpecentes estavam armazenados na casa do indivíduo
Homem é preso em flagrante por descumprir medida protetiva e ameaçar parentes idosos no Valparaíso
Prisão foi realizada pela 105ª DP
