Prefeitura de Piraí foi contemplada com quatro máquinas agrícolas, sendo três retroescavadeiras e uma escavadeira hidráulica - Foto: Divulgação

Publicado 30/01/2026 17:41

Piraí - O prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão, participou na manhã desta sexta-feira, 30 de janeiro, da cerimônia de entrega de máquinas agrícolas do PROMAQ – Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola. O evento foi realizado na cidade do Rio de Janeiro e integra uma iniciativa do Governo Federal, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária.

Por meio do programa, a Prefeitura de Piraí foi contemplada com quatro máquinas agrícolas, sendo três retroescavadeiras e uma escavadeira hidráulica. Os equipamentos passam a reforçar a frota municipal destinada ao atendimento das demandas do meio rural, ampliando a capacidade operacional do município no apoio direto aos produtores.

O PROMAQ tem como objetivo fortalecer a produção agropecuária por meio da mecanização agrícola, permitindo que os municípios ofereçam melhores condições de trabalho no campo, ampliem a infraestrutura rural e garantam mais eficiência nas ações de apoio à agricultura.

Com a chegada das novas máquinas, agricultores familiares, produtores rurais e comunidades do interior de Piraí serão diretamente beneficiados. Os equipamentos vão possibilitar maior agilidade na abertura e manutenção de estradas vicinais, no preparo do solo, no suporte à produção agrícola e na melhoria do acesso às propriedades rurais.

A participação de Pezão na cerimônia reforça o compromisso da administração municipal com o fortalecimento do setor agrícola e com a valorização do homem do campo, reconhecendo a importância da agricultura para o desenvolvimento econômico e social de Piraí.