Conteúdo apreendido por força de mandado - 29

Conteúdo apreendido por força de mandado29

Publicado 04/01/2025 13:11

Porciúncula- Na guerra contra o tráfico de drogas no Noroeste Fluminense, mais uma batalha vencida pelos policiais do 29º BPM, ao deterem na Rua Sebastião Rodrigues França, no Centro, sete pessoas, duas delas, adolescentes.

Foram apreendidos maconha em invólucros, e em tablete, além de celulares, embalagens para a droga, um coldre e uma caixa de guardar arma. O episódio foi registrado na 139ª DP da cidade.