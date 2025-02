Ilustração - Pixabay

Publicado 18/02/2025 11:28

Porciúncula- A Prefeitura local emitiu recomendações importantes para enfrentar a onda de calor prevista para o período desta terça (18) à sexta-feira (21). Dentre as medidas, destaca-se a desobrigação do uso de uniforme nas escolas municipais, sendo aconselhadas roupas leves e frescas para maior conforto dos alunos.



E enfatiza a importância da hidratação constante, tanto na escola quanto em casa, recomendando que todos os alunos levem garrafinhas de água. O processo de compra de ventiladores já está em andamento, embora seja necessário cumprir as exigências legais que impedem a aquisição imediata. A climatização das unidades escolares também está sendo estudada, necessitando de uma reestruturação das redes elétricas.



Novas medidas estão sendo avaliadas pela Secretaria Municipal de Educação em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde.

NinoBellieny