Mais um perigo: Maruim, ou mosquito-pólvora, transmissor da Febre OropoucheDecom PMP

Publicado 06/02/2025 18:49 | Atualizado 06/02/2025 18:52

Porciúncula- Aqueles mosquitinhos que ficam sob as árvores, e nas cachoeiras, o maruim, ou mosquito-pólvora, é o vilão da moda neste verão ao transmitir a Febre Oropouche. Neste ano, a doença já fez as primeiras vítimas no Noroeste Fluminense, com dois casos confirmados em Porciúncula, e em todo o estado do Rio de Janeiro, já foram registrados 158 casos de pessoas contaminadas.



A transmissão da Oropouche ocorre através da picada do mosquito-pólvora infectado. Para sobreviver, esses mosquitos necessitam de três condições: umidade, matéria orgânica e sombra.



Os sintomas incluem febre repentina, dor de cabeça prolongada e intensa, dor muscular, dor nas articulações, tontura, dor atrás dos olhos, calafrios, sensibilidade à claridade, náuseas e vômitos. Em casos mais graves, pode haver comprometimento do sistema nervoso central.



A Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula , com base em informações do Ministério da Saúde, alerta que o mosquito é comum em matas, cachoeiras, quintais e residências com frutas. A população é orientada a evitar contato com áreas infestadas, usar roupas que cubram a maior parte do corpo, aplicar repelentes, manter quintais e locais de animais limpos, recolher folhas e frutos do solo e instalar telas de malha fina em portas e janelas.



Os órgão responsáveis recomendam que gestantes evitem essas áreas e usem repelentes e óleos específicos caso haja necessidade de estarem em locais infestados, pois a infecção pelo vírus Oropouche pode causar má-formação nos fetos.



Em caso de suspeita de infecção, é fundamental procurar a Unidade de Saúde ou a Unidade Mista até o quinto dia do início dos sintomas para receber o tratamento adequado.



As equipes de Vigilância Municipal continuam monitorando e trabalhando para evitar maiores problemas para a população: “Para melhor controle e sucesso no combate aos insetos, é preciso que a população colabore fazendo a sua parte”, concluiu Lucas Neves, coordenador de Vigilância Epidemiológica.



E conclui: "Com a colaboração de todos e a implementação das medidas recomendadas, é possível controlar a proliferação do mosquito-pólvora e prevenir a febre Oropouche, garantindo a saúde e o bem-estar da comunidade".



@ninobellieny com informações de Rosimeri Ferreira