O prefeito Fonseca conversa com a secretária de Estado, Rosângela GomesAscom PMP

Publicado 16/01/2025 20:00

Porciúncula- A secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes, garantiu em vídeoconferência nesta quinta-feira (16) ao prefeito Guilherme Fonseca (PSD) que o município porciunculense vai ganhar do Governo do Estado, um polo do Empoderadas e a implantação do Café do Trabalhador.

O primeiro é um programa tocado por profissionais treinados para a escuta ativa e acolhimento de mulheres vítimas de violência, e o segundo oferece a estudantes e trabalhadores, um lanche matinal a preço simbólico, ambos da secretaria da qual Rosângela Gomes é a titular.

Ao final, ela falou também sobre o envio de 528 mil reais para a Saúde do município.