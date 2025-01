Imagem captada no Bairro Ilha, tradicional ponto de alagamento - Decom Porci

Publicado 10/01/2025 14:22 | Atualizado 10/01/2025 14:32

Porciúncula- A Secretaria Municipal de Defesa Civil ativou o monitoramento em tempo real do percurso do Rio Carangola dentro da cidade, e oferece o link para qualquer pessoa interessada em acompanhar por meio das câmeras instaladas, um serviço inédito na Região Noroeste, e exemplo para outras prefeituras.



As câmeras estão espalhadas em pontos estratégicos, e podem ser acessadas através de um link, fixado na bio do Instagram Oficial @prefeituradeporciúncula .

Na quinta-feira (9) as vigilantes eletrônicas dos bairros Ilha e Operário, entraram em funcionamento. Nos próximos dias uma já instalada no Beco do Hospital também fará parte do sistema.



NinoBellieny