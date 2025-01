. - Decom Porci

Publicado 09/01/2025 10:45 | Atualizado 09/01/2025 10:48

Porciúncula- A chuva da noite de quarta-feira (8) nas cabeceiras do Rio Carangola que. nasce em Minas Gerais, e desagua no Rio Muriaé, em Itaperuna, passando antes por Porciúncula, deixou as autoridades municipais em alerta, orientando a população para acompanhar as informações nos canais oficiais da Prefeitura.

O nível do rio passou da cota de atenção, 3,80m, e chegou à medida de possível transbordo, 5,20m, na manhã desta quinta-feira (9).



Às 7 horas a régua marcava 5,18m, e às 9 horas, a marca alcançaria 5,45m com transbordamento. A possibilidade de mais chuvas nos próximos dias, mobilizou a equipe da Defesa Civil nos principais pontos de alagamento imediato: Ilha, Operário, Centro (Beco do Hospital) e Santinha - estando pronta para atender aos moradores.

