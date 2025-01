Área de atuação da Redec 11 - DC-RJ

Publicado 15/01/2025 13:05

Porciúncula- Uma equipe da Defesa Civil do Estado do Rio, da Redec-11/Regional Noroeste de Defesa Civil, reuniu-se com autoridades e secretários municipais na sede da Prefeitura, para uma apresentação do sistema de trabalho em caso de calamidades, principalmente nesta época do ano em se tratando de cheias.

Dentre vários assuntos foram evidenciadas a necessidade de uma atuação coordenada das defesas civis, e a coleta de informações a serem postas no Sistema Nacional de Dado de Calamidades Públicas, também conhecido como S2iD, mantido pela Sedec- Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e o MDR-Ministério do Desenvolvimento Regional.

No encontro estiveram o coordenador da Redec-11, tenente-coronel BM Leonardo Henrique Peleteiro, o sub-coordenador, major BM, Tiago Bismara Daruz, o assessor técnico sargento BM Rodrigues Neto, além do prefeito Guilherme Fonseca, do vice-prefeito Riandro Petrucci, e dos secretários municipais, como os de Defesa Civil, Edimaldo Fernandes; Educação, Vívian Dutra; Gabinete, Mariana Monfort; Agricultura, Mírian Villela; Desenvolvimento Social, Mirela Gonçalves; Comunicação, Guilherme Fernandes; Saúde, Magaly Aquino; Guarda Civil Municipal, José Renato; e de Urbanismo, Edimara Prevato.





NinoBellieny