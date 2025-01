Sede da Prefeitura de Porciúncula-RJ pode ficar sem energia elétrica - Fabiano Júnior/Ascom Porci

Publicado 28/01/2025 11:06

Porciúncula- A nova gestão assumida em 1º de janeiro encontrou uma dívida de mais de 2 milhões de reais da Prefeitura com a Enel. As contas apareceram somente agora devido à uma transição opaca e arrastada por conta do governo passado, o que, segundo os novos administradores dificultou o acesso às informações financeiras do município.

A dívida com a concessionária de energia elétrica persiste desde 2020, e sobre ela, o secretário de Fazenda do município, Natalino Machado comenta: “Desde 2020 algumas contas não foram pagas; no entanto, a partir de agosto de 2024 nenhuma conta junto à Enel foi paga, o que contribuiu para que a dívida chegasse a este montante”.

A Enel fez uma proposta de quitação da dívida com parcelamentos de 30% da entrada e o resto em seis vezes, com 1º de juros em cada parcela.



O setor de finanças municipais estuda um acordo melhor, pois compromissos passados com outros fornecedores de produtos e serviços, além deste com as contas de energia elétrica, estão surgindo, não perdem a continuidade e exigem soluções para que a administração atual não seja prejudicada nem o município.

A conta que assusta Print da 1ª e 4ª página de email da concessionária para a Prefeitura local