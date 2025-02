Ilustração - IA -nnbllny

Publicado 07/02/2025 19:50 | Atualizado 07/02/2025 19:56

Porciúncula- Entrou em vigor no recente dia 1º, Lei Municipal 2.506/2023, que estabelece a apreensão de animais encontrados em vias públicas e a imposição de multas e taxas aos responsáveis.



Depois de mês de campanha educativa para a conscientização, a Prefeitura de Porciúncula e a Secretaria de Defesa Civil, celebram o sucesso. Desde o início não foram registrados animais soltos nas vias, resultado que se espera manter para evitar apreensões e penalidades.

Motivada pelos frequentes acidentes e denúncias recebidas, a Defesa Civil lançou a campanha para alertar os proprietários de animais sobre a nova legislação municipal, que prevê sanções e medidas administrativas para quem infringir as normas.



Os animais apreendidos poderão permanecer em custódia por até 45 dias. Caso não sejam reclamados dentro desse período, serão destinados à adoção. O valor das multas aumentará proporcionalmente ao número de reincidências e os custos veterinários serão de responsabilidade do proprietário.



As autoridades municipais continuam empenhadas em garantir a segurança e o bem-estar da população, reforçando a importância da colaboração de todos no cumprimento das novas diretrizes.

