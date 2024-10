Porto Real realiza Feira de Cursos e Profissões nesta quarta-feira - Divulgação

Publicado 08/10/2024 10:40

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real realiza nesta quarta-feira (9) uma Feira de Cursos e Profissões no Horto Municipal, das 9h às 16h.

Com o tema “Ampliando os Horizontes para o Futuro", o evento é voltado para os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e, principalmente, todos que buscam a formação profissional.

Entre instituições de ensino e empresas dos mais diversos setores, a Feira contará com mais de 20 stands, onde os estudantes poderão conhecer as opções para o futuro.