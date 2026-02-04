O anúncio foi feito nesta segunda, 02, durante as atividades da Escolinha de Futebol no bairro Freitas Soares - Foto: Divulgação

Publicado 04/02/2026 10:45

Porto Real - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Porto Real (SMEL) ganhou um grande parceiro para continuar atendendo os jovens da cidade com modalidades esportivas totalmente gratuitas. Através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e o patrocínio da Light, Porto Real agora é polo do projeto Esportes nas Ruas, que irá ofertar aulas de Futebol e MMA (Artes Marciais Mistas).

O anúncio foi feito nesta segunda, 02, durante as atividades da Escolinha de Futebol no bairro Freitas Soares, quando a coordenadora Geral do Projeto, Camilla Picciani, junto ao secretário de Esporte Carlinhos Tchaia, fizeram a entrega dos materiais esportivos aos atletas.

As atividades acontecerão em dois polos, sendo o futebol às segundas, quartas e sextas no Campo Estrela, das 8h às 10h e das 16h às 18h. O MMA será realizado às terças e quintas, das 18h às 20h, no CT Paulo King, também no bairro Freitas Soares. Já as inscrições podem ser feitas tanto no CT Paulo King, no horário das aulas, quanto na sede da SMEL, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

“O esporte tem diversos papeis na vida dos jovens, pois mesmo que eles não sigam carreira em alguma dessas modalidades, eles irão ter a disciplina, o respeito ao próximo e o convívio em sociedade como base

para seguirem em qualquer área que queiram. Quero agradecer a Camilla, secretário Estadual de Esporte, Rodrigo Scorzelli e ao deputado estadual Rafael Picciani por acreditarem nos nossos jovens e dar a eles a

oportunidade de estarem nesse grande Projeto”, declarou Carlinho Tchaia.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está localizada à Rua Profa.

Dona Betina, 372 - Jardim das Acácias, Porto Real - RJ, 27570-000.