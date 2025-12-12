Os primeiros títulos foram entregues na manhã do último sábado (6), na Praça Dr. Teixeira Brandão - Foto: Divulgação

Os primeiros títulos foram entregues na manhã do último sábado (6), na Praça Dr. Teixeira BrandãoFoto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 12:14

Quatis - Um marco histórico para o município – A Prefeitura de Quatis, em parceria com o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), entregou os primeiros títulos de regularização fundiária para moradores da cidade. O RGI (Registro Geral de Imóveis) garante que cidadãos tenham, de forma judicial, o direito sob o imóvel onde reside e com toda a documentação regularizada. Os primeiros títulos foram entregues na manhã do último sábado (6), na Praça Dr. Teixeira Brandão, para os moradores do Recanto dos Ipês 1 e 2, situados no bairro Nossa Senhora do Rosário.

O momento contou com uma singela cerimônia com a presença de autoridades municipais e estaduais. Estiveram presentes o prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias; a vice-prefeita, Ivone Bento; a secretária de Sustentabilidade e Ambiente, Caroline Teixeira Lopes; o presidente do ITERJ, Robson Claudino; os vereadores da Câmara Municipal de Quatis, Alex d’Elias e Leandro Sant’Anna; o deputado estadual, Jorge Felippe Neto; além da diretora de Regularização Fundiária do ITERJ, Mariana Felippe.

O projeto de regularização fundiária em parceria com o ITERJ foi uma iniciativa iniciada pelo governo municipal ainda em 2022. O objetivo era levar dignidade e segurança para moradores na garantia do imóvel regularizado. Os primeiros a receberem a titularidade foram residentes da comunidade do Recanto dos Ipês 1 e 2. O prefeito Aluísio frisou que o projeto é só o começo e atenderá outros bairros de Quatis. Na ocasião, ele ainda ressaltou a importância da iniciativa para a população. “Este é um momento histórico para Quatis, que garante dignidade, segurança jurídica e o direito de cada família ter, oficialmente, aquilo que sempre foi seu: o lar. Esse projeto começa agora a transformar vidas e é só o começo. Outras localidades já estão em fase de regularização e, em breve, também viverão essa conquista tão aguardada.” - afirma Aluísio.