A atividade teve como foco contribuir para as ações rotineiras da unidade escolar, garantindo a participação ativa dos adolescentesFoto: Divulgação
Escola Maria Helena, em Quatis, realiza encontro final com alunos do projeto de monitoria
A iniciativa, que ganhou destaque ao longo do ano letivo, teve como intuito selecionar estudantes para atuarem como monitores no período contraturno
Escola Maria Helena, em Quatis, realiza encontro final com alunos do projeto de monitoria
A iniciativa, que ganhou destaque ao longo do ano letivo, teve como intuito selecionar estudantes para atuarem como monitores no período contraturno
Prefeitura e ITERJ entregam primeiros títulos de regularização fundiária para moradores de Quatis
Os primeiros títulos foram entregues na manhã do último sábado (6), na Praça Dr. Teixeira Brandão
Quatis conquista Selo Ouro em Transparência Pública concedido pela ATRICON
Quatis obteve a expressiva nota de 86,32% na avaliação, que analisa a transparência dos portais das prefeituras e demais poderes
Produtor Mirim de Quatis participa do "Aprendiz Agro" em Macaé (RJ)
A atividade proporcionou aos jovens um dia de aprendizado prático, com diversos conteúdos voltados aos cultivos frutíferos do campo
Quatis realiza primeira feira literária com diversas atividades culturais na Praça da Matriz
O evento aconteceu na Praça Getúlio Vargas, a Praça da Matriz, no centro da cidade
Quatis tem formatura do Proerd 2025
Evento aconteceu no CIEP 492 Municipalizado Marciana Machado de Elias, que recebeu dezenas de estudantes do 5º ano do ensino fundamental e seus familiares
Alunos de Quatis participam de projeto de educação ambiental em MG, plantam duas mil mudas de árvores nativas e ação é transmitida ao vivo na COP 30 em Belém (PA)
O encontro reuniu cerca de 2 mil estudantes de todo o Brasil, incluindo participantes de escolas de Quatis (RJ) e de Passa Vinte (MG)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.