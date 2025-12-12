A atividade teve como foco contribuir para as ações rotineiras da unidade escolar, garantindo a participação ativa dos adolescentes - Foto: Divulgação

A atividade teve como foco contribuir para as ações rotineiras da unidade escolar, garantindo a participação ativa dos adolescentesFoto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 12:22

Quatis - No último mês, aconteceu o encontro final com os alunos participantes do projeto pioneiro de monitoria da Escola Municipal Maria Helena Rafael de Elias, em Quatis. A iniciativa, que ganhou destaque ao longo do ano letivo, teve como intuito selecionar estudantes para atuarem como monitores no período contraturno.

A atividade teve como foco contribuir para as ações rotineiras da unidade escolar, garantindo a participação ativa dos adolescentes. Durante o projeto, os alunos monitores puderam auxiliar e desenvolver diversas atividades, como jogos no recreio, suporte pedagógico para colegas de turma, além de participar do processo de aprendizagem e da organização de eventos escolares.

O último encontro do projeto reuniu professores, diretores, alunos e responsáveis para uma entrega de certificados pela participação dos estudantes na iniciativa, que culminou no desenvolvimento social e no aprendizado dos jovens.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) parabenizou a equipe da escola pela proposta pedagógica e destacou que o projeto é uma oportunidade de amadurecimento e crescimento pessoal. De acordo com a pasta, a monitoria consolida uma prática formativa de incentivo e fortalecimento na relação entre o aluno e a comunidade escolar.