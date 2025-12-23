Os alunos do programa puderam realizar a colheita de algumas das verduras plantadas por eles, como as alfaces - Foto: Divulgação

Os alunos do programa puderam realizar a colheita de algumas das verduras plantadas por eles, como as alfacesFoto: Divulgação

Publicado 23/12/2025 10:29

Quatis - Os adolescentes do programa Produtor Mirim de Quatis tiveram o primeiro dia de colheita na Horta Municipal após a reativação do local. A atividade aconteceu na última quinta-feira (18) e foi marcada pela retomada da produção de hortaliças, que fazem parte das ações do coletivo que une agricultura e cidadania.

Em um ato simbólico, os alunos do programa puderam realizar a colheita de algumas das verduras plantadas por eles, como as alfaces. A atividade foi acompanhada pelo prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias, pelo secretário de Assistência Social, Hélio Ricardo, e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural, Renato Xavier Corradi, além da equipe da Secretaria de Assistência Social.

Na ocasião, os adolescentes ainda puderam levar um kit de hortaliças e temperos plantados e colhidos pelo grupo, fortalecendo a importância da valorização do pequeno produtor e do acesso à alimentação de qualidade.

A ação também marcou a integração da nova estufa comunitária que o município recebeu em novembro durante o evento Agricultura Social. O espaço serve como uma ferramenta de estudo prático no cultivo de mudas e outras atividades ligadas à horta.