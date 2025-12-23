Os alunos do programa puderam realizar a colheita de algumas das verduras plantadas por eles, como as alfacesFoto: Divulgação
Produtor Mirim de Quatis realiza primeira atividade de colheita após reativação da Horta Municipal
Na ocasião, os adolescentes ainda puderam levar um kit de hortaliças e temperos plantados e colhidos pelo grupo, fortalecendo a importância da valorização do pequeno produtor e do acesso à alimentação de qualidade
Escola Maria Helena, em Quatis, realiza encontro final com alunos do projeto de monitoria
A iniciativa, que ganhou destaque ao longo do ano letivo, teve como intuito selecionar estudantes para atuarem como monitores no período contraturno
Prefeitura e ITERJ entregam primeiros títulos de regularização fundiária para moradores de Quatis
Os primeiros títulos foram entregues na manhã do último sábado (6), na Praça Dr. Teixeira Brandão
Quatis conquista Selo Ouro em Transparência Pública concedido pela ATRICON
Quatis obteve a expressiva nota de 86,32% na avaliação, que analisa a transparência dos portais das prefeituras e demais poderes
Produtor Mirim de Quatis participa do "Aprendiz Agro" em Macaé (RJ)
A atividade proporcionou aos jovens um dia de aprendizado prático, com diversos conteúdos voltados aos cultivos frutíferos do campo
Quatis realiza primeira feira literária com diversas atividades culturais na Praça da Matriz
O evento aconteceu na Praça Getúlio Vargas, a Praça da Matriz, no centro da cidade
