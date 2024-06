O município registrou, em 2022, um índice de 58,4 mortes violentas por 100 mil moradores - Divulgação

O município registrou, em 2022, um índice de 58,4 mortes violentas por 100 mil moradoresDivulgação

Publicado 19/06/2024 00:08

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou nesta terça-feira (18/06) os dados do Atlas da Violência 2024. De acordo com o estudo, o município de Queimados, na Baixada Fluminense, aparece na 17ª colocação do ranking negativo, estando entre as 20 cidades mais violentas do País.

O município registrou, em 2022, um índice de 58,4 mortes violentas por 100 mil moradores, com 52 assassinatos registrados e 30 ocultos, com 82 homicídios estimados. O estudo registra como “Homicídios ocultos” mortes violentas de causa indeterminada registradas em bases de dados do Ministério da Saúde.

O Estado do Rio tem 15 das 100 cidades com maior taxa de homicídios do Brasil. A lista inclui oito municípios da Baixada Fluminense, três da Região Metropolitana, três da Região dos Lagos, um da Costa Verde e um do Noroeste Fluminense, com destaque negativo para Itaguaí, que tem a maior taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes no estado (índice de 59,9 crimes, estando na 13ª colocação do ranking)

Na Baixada Fluminense, além de Queimados, também aparecem na lista as cidades de Duque de Caxias, Magé, Mesquita, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti e Nilópolis.