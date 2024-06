O queimadense Antônio Lourenço foi um dos que já foram buscar o benefício - Divulgação / Prefeitura de Queimados

Publicado 19/06/2024 23:45

Em busca de auxiliar no recomeço para as vítimas da chuva de janeiro e fevereiro, a Prefeitura de Queimados realizou durante quatro dias uma força-tarefa em busca de agilizar a entrega de 800 unidades do Cartão Recomeçar, disponibilizados pelo Governo do Estado aos moradores da cidade. As entregas aconteceram no Teatro Metodista e, ao todo, 600 cartões foram entregues. Os beneficiários que não retiraram o benefício podem comparecer à Secretaria Municipal de Assistência Social.

A pasta está localizada na Rua Otília, 1496 - Vila do Tinguá, e o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h. Os documentos necessários são de identificação com foto, CPF e comprovante de residência, todos originais. “Nossa força-tarefa foi bem organizada para garantir que todos os beneficiários fossem atendidos com comodidade, rapidez e segurança. Agora, após mais de 60% da entrega realizada, vamos seguir entregando o cartão, mas desta vez na secretaria, sem necessidade de agendamento para a retirada", explica o secretário municipal de Assistência Social, Eduardo Lopes.

O queimadense Antônio Lourenço foi para a força-tarefa da prefeitura buscar o benefício. “Tenho que agradecer a Deus primeiramente por estar vivo, após as chuvas de fevereiro, pois foi uma quantidade de água que eu nunca tinha visto. Agora com o cartão já penso em comprar os móveis pro quarto como guarda-roupas e cama, porque estamos sem desde o temporal”, relatou o morador do bairro Santa Rosa

O Cartão Recomeçar é um benefício oferecido pelo governo do estado aos municípios afetados pelas chuvas de janeiro e março. O cartão é pago em parcela única de R$ 3 mil, e o beneficiário pode usar no modo de débito ao comprar móveis, eletrodomésticos da linha branca e material de construção.

Para ter direito ao benefício, o município precisou decretar calamidade pública ou emergência nível II ou III e a família contemplada deveria estar inscrita no Cadastro Único e ter renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos à época do ocorrido, além da comprovação de que o imóvel foi atingido e/ou os móveis danificados.

A expectativa da prefeitura é de que a aprovação do segundo lote contemple de 800 a mil moradores, ultrapassando assim a marca de 1,5 mil famílias beneficiadas com o auxílio.