A unidade móvel conta com milhares de títulos da literatura nacional e estrangeira - Divulgação

A unidade móvel conta com milhares de títulos da literatura nacional e estrangeiraDivulgação

Publicado 12/07/2024 19:36

Promover a cultura e incentivar a leitura. Esses são os objetivos do projeto itinerante BiblioSesc, que fez sua primeira parada esta semana em Queimados. O caminhão-biblioteca estará na cidade quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, das 10h30 às 16h, até julho de 2025, na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro do município. A iniciativa é fruto de parceria entre o Sesc (Serviço Social do Comércio) e a Prefeitura de Queimados.

A unidade móvel conta com milhares de títulos da literatura nacional e estrangeira e estão disponíveis para empréstimo e consulta à população. Quem passar pelo local poderá escolher até três livros e ficar com eles durante 15 dias, mas o período pode ser renovado pelo mesmo período. Para o empréstimo, o interessado deve realizar um cadastro e apresentar um documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Em caso de menor de idade, é preciso ainda a autorização de um responsável.

Após realizar o cadastro, o leitor ainda tem acesso ao serviço de empréstimo entre bibliotecas selecionando o título desejado e escolhendo o local para retirar o livro desejado. O acervo completo está disponível através do site: www.sescrio.org.br/cultura/biblioteca

Além de empréstimo de livros e revistas, o projeto itinerante BiblioSesc conta ainda com espaço para leitura e estudo, realização de pesquisas, mediações de leituras, acesso a computadores e internet, captação e doação de livros.