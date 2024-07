Max Lemos assinará compromisso de políticas públicas em 8 eixos voltados para a juventude - Divulgação

Publicado 11/07/2024 00:01

O deputado federal e pré-candidato a prefeito de Queimados, Max Lemos, participará de um evento proposto por jovens da cidade, onde se comprometerá publicamente com 12 políticas públicas voltadas para a juventude do município. O evento de pré-campanha acontecerá nesta quinta-feira (11/07), a partir das 19h, no salão Gan Festas & Eventos, na avenida Luigi Giobi, s/nº, Vila Camarim.

De acordo com os organizadores, as 12 propostas foram montadas pela juventude de Queimados, organizada partidariamente e por diversos movimentos sociais que apoiam a candidatura majoritária de Max Lemos. São políticas públicas voltadas para oito eixos: Educação, Esporte, Empregabilidade, Sustentabilidade, Saúde, Incentivo Cultural, Transporte e Qualificação.

Serviço:

Evento de pré-campanha compromisso com a juventude de Queimados

Dia: 11/07 (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: salão Gan Festas & Eventos, na avenida Luigi Giobi, s/nº, Vila Camarim.