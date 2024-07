Espaço funciona das 9h às 16h na Praça dos Eucaliptos, na avenida Professor Avelino Xanxão, s/nº, Centro de Queimados - Reprodução

Os candidatos sorteados para os cursos gratuitos de tecnologia da Casa da Inovação Ziraldo, da prefeitura de Queimados, deverão efetivar matrícula até o quinta-feira (4/07) para garantir suas vagas. A efetivação deverá ser feita no próprio espaço, que funciona das 9h às 16h na Praça dos Eucaliptos, na avenida Professor Avelino Xanxão, s/nº, Centro do município. A lista dos sorteados pode ser conferida no link https://queimados.rj.gov.br/casadainovacao/#inscritos

O próprio candidato ou seu responsável legal, no caso de candidato menor de 18 anos, deverá comparecer ao local de matrícula com original e cópia dos seguintes documentos:

- Documento de Identificação;

- CPF do candidato;

- Comprovante de Residência (para análise se o candidato se o candidato reside no município de Queimados);

- Comprovante de matrícula em uma das instituições de ensino localizadas no município;

Os menores de 18 anos deverão apresentar ainda:

- Documento de identificação do responsável;

- CPF do responsável

Para os sorteados em cotas, serão necessários documentos adicionais. Os candidatos das as cotas para pessoas com deficiência (PCD), deverão apresentar ainda: laudo médico original ou cópia do certificado de habilitação e reabilitação do órgão oficial, atestando a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com referência ao Código da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da deficiência. Descrição das condições especiais necessárias para realizar as atividades dos cursos.

Os sorteados para as cotas de estudantes de escolas públicas deverão apresentar ainda comprovação de conclusão de ensino, declaração da unidade escolar ou histórico escolar que comprove a condição de estudante de instituições públicas de ensino localizadas no município de Queimados.

Para as cotas de pessoas negras ou pardas os sorteados deverão apresentar no ato da matrícula uma autodeclaração, além de submissão ao processo de heteroidentificação para ratificação no enquadramento nas cotas raciais.

Já os sorteados para as cotas de beneficiários socioassistenciais deverão apresentar comprovação de inscrição no Cadastro Único para programas sociais ou CadÚnico.

Os cursos, totalmente gratuitos, são ofertados para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que sejam residentes ou estudem em alguma instituição escolar de Queimados. As oportunidades são para Introdução à Robótica, Programação de Games, Criação de Aplicativos, Digital Influencer, Marketing Digital 18+, Introdução ao Mundo Digital e Fundamentos de Pacote Office e Inclusão Digital 50+, destinado ao público com mais de 50 anos, visando capacitar no uso de tecnologias digitais.