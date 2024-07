Considerando ainda a participação do público em sua diversidade, a programação prevê sessões com classificação livre, além de contar com intérpretes de libras - Divulgação / Clube de Cinema da Praça

Publicado 07/07/2024 17:32

O Clube de Cinema da Praça fará mais uma exibição gratuita em Queimados. Desta vez o filme será “Historietas Assombradas”. A sessão acontece neste domingo (07/07) a partir das 18h na Praça São Roque, para todas as idades..

O filme promete encantar tanto crianças quanto adultos com sua mistura de humor, suspense e fantasia. A animação conta a história de Pepe, um garoto de 12 anos que durante a busca de seus pais biológicos precisa enfrentar um vilão biomecânico, resgatar sua avó – uma bruxa-empresária -, e desvendar mistérios sobre seu passado e sua espécie.

Considerando ainda a participação do público em sua diversidade, a programação prevê sessões com classificação livre, além de contar com intérpretes de libras. E para garantir uma experiência completa de cinema ao ar livre ao público, o evento conta com distribuição de pipoca e bebida.

O Clube de Cinema na Praça é um coletivo que se dedica a ampliação e circulação do cinema nacional com foco para regiões descentralizadas do Rio de Janeiro, especialmente áreas onde não existem cinemas de sessões regulares. As sessões, que estão programadas para acontecer sempre no primeiro domingo de cada mês até agosto, têm como objetivo ampliar o acesso ao cinema nacional, inserindo-os de forma integrada ao cenário cultural da Baixada Fluminense.

O "Clube de Cinema da Praça" é realizado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura (@minc), Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (@sececrj), através da Lei Paulo Gustavo. Tem parceria com o Projeto Professor Fábio Castelano (@projetoprofessorfabiocastelano) e a Manequim Filmes (@manequimfilmes). Conta com apoio da Prefeitura Municipal de Queimados e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A produção é do Clube de Cinema da Praça.

Serviço | Clube de Cinema da Praça

Filme: “Historietas Assombradas”

Data: 07 de julho de 2024, domingo

Horário: 18h

Local: Praça São Roque

Endereço: R. Nilópolis - São Roque, Queimados - RJ, 26310-060

Classificação: Livre

Gratuito