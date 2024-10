A carreata começou no bairro Santa Rosa, percorrendo mais de 15 bairros - Divulgação

Publicado 30/09/2024 23:48

Centenas de carros e motos acompanharam a carreata do deputado federal e candidato a prefeito de Queimados, Max Lemos, no domingo (29/09), mais uma vez comprovando a força política e de mobilização de Max Lemos na cidade, que conta com Tuninho Vira Virou como vice, em uma coligação com 12 partidos e 162 candidatos a vereador. Esta foi a segunda grande carreata de Max Lemos e a estimativa dos organizadores é que mais de mil veículos tenham participado.

A carreata começou no bairro Santa Rosa, percorrendo mais de 15 bairros. “É emocionante sentir o apoio da população em cada canto de Queimados que passamos. É uma campanha do povo, a população nos escolheu porque vê tudo que trouxemos de investimentos, projetos e ações para Queimados. Nós temos uma história de amor por Queimados, de respeito, de verdadeiro trabalho e legado, pois nos preocupamos sempre com quem mais precisa, levando desenvolvimento econômico, emprego, obras, educação, saúde, habitação, segurança, cultura, esporte, capacitação e oportunidade para os jovens, e muitos outros investimentos. Agradeço a cada um que nos acompanhou de carro e de moto, aos mototaxistas, e a cada morador que nos acenou e que nos parou para dar aquele abraço”, disse Max Lemos.

Durante o percurso, o candidato também falou de diversas propostas para a cidade. “Nós temos experiência para levar a nossa cidade de verdade de volta ao desenvolvimento, como fizemos uma vez, quando Queimados foi destaque em diversas áreas. Entre as propostas, vamos dar desconto de 40% no valor do IPTU, que hoje está caríssimo, aumentar mais R$ 100 no auxílio Queimadense e triplicar o número de beneficiados,

retomaremos os programas de drenagem e pavimentação, de canalização de rios para evitar enchentes, vamos contribuir com ações para maior segurança com inteligência, central de monitoramento e novas viaturas, temos propostas reais e concretas para retomar a qualidade do ensino e da saúde, entre outros projetos para as demais áreas. E vencendo as eleições em outubro, ainda teremos dois meses como deputado federal para trazer mais investimentos para Queimados ", completou Max Lemos.