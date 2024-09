Drogas teriam vindo da Penha e seriam levadas para a comunidade da Caixa D?água - Divulgação / 24 BPM

Drogas teriam vindo da Penha e seriam levadas para a comunidade da Caixa D?águaDivulgação / 24 BPM

Publicado 26/09/2024 10:17

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (25/09) no Centro de Queimados por policiais do 24º BPM após ter se envolvido em um acidente na rua Mesquita com Estrada dos Caramujos. Enquanto prestavam auxílio ao homem, os policiais notaram que o baú da motocicleta do acusado ficou aberto com o impacto do acidente e dentro foi encontrado grande quantidade de material entorpecente.

De acordo com os policiais, as drogas teriam vindo da Penha e seriam levadas para a comunidade da Caixa D’água, em Queimados. O caso foi encaminhado para a 55ª DP.