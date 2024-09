Glauco Kaiser, professor e mestre pela PUC-RJ com Licenciatura em História, trabalha há mais de 24 anos no serviço público - Divulgação

O Jornal O Dia está fazendo entrevistas com os candidatos a prefeito sobre os desafios e projetos de cada município. Neste sábado (21/09) apresentamos a segunda parte da entrevista do atual prefeito de Queimados e candidato à reeleição Glauco Kaiser, professor e mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) com Licenciatura em História, trabalha há mais de 24 anos no serviço público.



1 - Para diminuir os índices da violência, coletivos e organizações locais querem que o poder público aposte em esporte, cultura, educação e emprego. Fale um pouco das suas propostas para estas áreas e as iniciativas voltadas para os jovens.



O nosso governo foi o que mais investiu em implantação e reformas de áreas de esporte e lazer. Até o momento, reformamos sete praças com quadras reformadas, academias da terceira idade e parquinho para crianças, reformamos a Vila Olímpica, estamos construindo mais de 10 quilômetros de pista de caminhada e ciclovia na cidade, além de campos de grama sintética e quadras poliesportivas em áreas mais periféricas.



Nos últimos anos, avançamos significativamente no esporte, com a inauguração da primeira piscina semiolímpica pública da Baixada Fluminense, reformas na Vila Olímpica e academias ao ar livre. Mas queremos ir além, expandindo essas academias para os bairros periféricos, oferecendo aulas de alongamento, danças e ginástica. Vamos criar editais de financiamento para projetos esportivos e implementar o Bolsa-Atleta para apoiar nossos esportistas. Praças públicas terão mais atividades com o programa Praça Ativa, e o Horto Municipal será um espaço para práticas como yoga e pilates.



Na educação, além de construir e reformar escolas, implantamos o Ensino Integral e programas de educação digital. O próximo passo é modernizar as unidades escolares com infraestrutura tecnológica avançada e expandir o modelo de escolas 5.0. Com o EJA Empreendedora, queremos preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho e reduzir a evasão escolar. Também vamos descentralizar a já exitosa Casa da Inovação Ziraldo, expandindo suas atividades para mais bairros.



No setor da juventude, ampliaremos o acesso à educação de qualidade e programas de qualificação profissional, focando nas demandas do mercado de trabalho atual e futuro. Vamos fortalecer parcerias com instituições educacionais e com o setor privado para criar novas oportunidades de estágio e emprego para os jovens.



Na cultura, implantaremos o Cinema da Cidade, promoveremos o turismo histórico e ecológico e incentivaremos a economia criativa. Criaremos espaços para feiras de artesanato, música e gastronomia.



Para geração de empregos, vamos lançar o projeto Qualifica Queimados, capacitando a mão-de-obra local e implantando a incubadora de startups “Q Inova”, promovendo empreendedorismo digital e inovação tecnológica, com feiras anuais para conectar empreendedores e investidores.





2 - Agora vamos falar de assistência social e justiça de gênero. De acordo com o Mapa da Desigualdade, as situações mais agudas de pobreza estão entre a população negra e as mães chefes de família. Em Queimados o percentual é de 78,3%. Quais são as suas propostas direcionadas para este público.



Queimados possui 76.717 pessoas cadastrados no programa Bolsa Família (dados de agosto 2024) e destas 48.434 (63%) são famílias em situação de pobreza. Em nossa gestão atuamos no combate à fome e a insegurança alimentar implantando o Auxílio Queimadense, onde as 800 famílias acompanhadas pelos CRAS são contempladas com cartão de alimentação, no valor de 200 reais e podem adquirir alimentação saudável nos mercados credenciados da Cidade; Leite Solidário, onde as famílias vulneráveis com crianças de 2 a 4 anos recebem mensalmente 2 pacotes de leite em pó por criança; Implantação do Café do Trabalhador, em parceria com governo do Estado, nos dois lados da estação ferroviária, onde já foram servidos mais de 200 mil cafés; Estamos em fase final de construção e implantação do Restaurante do Povo, que servirá 1500 refeições diárias – 1.000 almoços à UM REAL e 500 cafés da manhã à 50 CENTAVOS.



No combate à violência de gênero possuímos o CIAM Queimados, em parceria com governo do Estado, que presta atendimento especializado com assistentes sociais, psicólogas e advogadas. Outra iniciativa do nosso governo foi o aluguel social para mulheres vitimadas pela violência doméstica. E esse tem sido um importante recurso no enfrentamento e superação da violência de gênero. Para a nova gestão, vamos aumentar o número de CRAS, saltando de oito para 12, nos próximos quatro anos. Vamos ampliar o auxílio queimadense saltando de 800 famílias para 2 mil, além da entrega do Restaurante do Povo.



3 - Por fim, vamos falar de obras, infraestrutura e saneamento básico. De acordo com o Mapa da Desigualdade 2023, Queimados possui 85.7% de obras financiadas com recursos federais por meio do Orçamento Geral da União que estão paralisadas. Quais são seus projetos nestas áreas?

O município de Queimados atualmente está fora do CAUC – Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais - o que possibilita receber todas as transferências federais, algo que estava impossibilitado há mais de sete anos. Com as contas em dia, a Prefeitura já recebeu de verbas o montante de quase 150 milhões durante o atual mandato.



Em resposta ao percentual de paralisação de 85,7% de recursos aplicados em obras financiadas pela União, esclarecemos que nos casos em questão as obras financiadas tiveram quase que a totalidade dos investimentos utilizados pelas gestões anteriores, porém, sem a conclusão da obra e prestação de contas do objeto.



Outro fato colaborativo para estes resultados, se deu em relação ao período de contratação, que na maioria das vezes ocorreu há mais de 12 anos, o que levou ao déficit orçamentário por conta da atualização dos preços e degradação dos empreendimentos.



Para que fosse possível a execução e conclusão destas obras a gestão municipal atual, foi obrigada a realizar investimentos de contrapartida, maiores que aqueles pré-estabelecidos contratualmente. Hoje, cerca de 100% destas obras encontram-se concluídas e/ou em fase de conclusão, restando apenas as fases de apresentação de documentos para baixa dos convênios e atualização dos resultados.



Atualmente temos cerca de 350 milhões de reais em investimentos em obras por toda cidade. Ainda este ano a prefeitura de Queimados protocolou projetos no governo federal para o NOVO PAC e foi contemplando com R$ 33 milhões em diversas obras como construção de postos de saúde, área de lazer, creches, escolas e contenção de encostas.



4 - Agora o espaço está aberto para falar de outros projetos que queira acrescentar que esteja planejando para Queimados.



A gestão Glauco Kaizer pagou mais de 180 milhões de reais em dívidas e obras paradas há mais de 12 anos, que foram deixadas de lado pelas pessoas que querem voltar para a prefeitura. Isso sem falar do rombo de 47 milhões na previdência de Queimados, o que nos dificultou a chegar a muitos outros lugares. Mesmo assim nós estamos avançando. Para a próxima gestão, sem precisar pagar milhões em dívidas herdadas (todas quitadas), vamos avançar mais e melhorar a vida de cada queimadense. Temos o projeto pronto da Casa do Autista, da pavimentação dos bairros Rosário, Jardim da Fonte, Vila Central, Pau da Forca, entre outros. A nossa luta pelo hospital municipal continua. A primeira etapa foi colocar o projeto no Plano Estadual de Saúde e, ao lado do Governador, temos certeza de que vamos colocar em prática este projeto tão sonhado pela população queimadense.