As prisões ocorreram durante operações policiais militares com a finalidade de apreender armas e entorpecentesDivulgação

Publicado 30/08/2024 00:01

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (29/08) na comunidade do São Simão, em Queimados, durante operações de policiais do 24° Batalhão de Polícia Militar (BPM). Com os dois foram encontrados uma pistola, um carregador de pistola, munições, rádio transmissor e material entorpecente.

As prisões ocorreram durante operações policiais militares com a finalidade de apreender armas, entorpecentes ou quaisquer outros materiais utilizados para a prática de crime ou contravenção, repressão ao roubo/furto de veículos e de cargas.

Buscando a localização de indivíduos ligados a ações do crime organizado, os policiais foram informados acerca de criminosos potencialmente armados na Rua Manganês, na comunidade do São Simão, onde os dois homens foram apreendidos. O caso foi registrado na 55ª DP.