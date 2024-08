Podem concorrer crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que sejam residentes ou estudem em alguma instituição escolar de Queimados - Divulgação

Publicado 14/08/2024 01:07

Estão abertas as inscrições para o segundo ciclo dos cursos tecnológicos da Casa de Inovação Ziraldo, em Queimados. No total são 324 vagas. Os cursos são gratuitos e ofertados para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que sejam residentes ou estudem em alguma instituição escolar de Queimados. A iniciativa é da prefeitura, por meio da Secretaria de Projetos Especiais e Gestão de Convênios. Inscrição e outras informações no link https://queimados.rj.gov.br/casadainovacao/

As oportunidades são para os cursos livres de: Criação de Aplicativos, Programação de Games, Digital Influencer, Introdução à Robótica, Introdução ao Mundo Digital e Pacote Office, Inclusão Digital 50+, Marketing Digital. As aulas acontecem de forma presencial nos turnos matutino, vespertino e noturno, na sede da Casa da Inovação, que fica na Rua Hortência, nº 06 – Centro, Queimados.

A inscrição para o Processo Seletivo por Sorteio Público é totalmente gratuita. A divulgação dos resultados será realizada no site oficial da Prefeitura de Queimados no endereço eletrônico https://www.queimados.rj.gov.br/casadainovacao/.

Os candidatos que não forem classificados no sorteio público estarão automaticamente no cadastro de reserva de vagas e poderão ser chamados para realizar a efetivação da matrícula nos cursos, caso ocorra desistência dos candidatos classificados, seguindo a ordem do sorteio.