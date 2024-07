No início de julho aconteceu a formatura para 480 alunos que realizaram o curso na primeira rodada de 2024 - Divulgação

Publicado 26/07/2024 14:17

Termina nesta sexta-feira (26/07) o período de matrículas para os sorteados para os cursos de Qualificação Profissional da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Os interessados devem procurar uma das unidades da rede para conferir a disponibilidade de vagas e realizar a matrícula.

Na unidade de Queimados são oferecidos 15 cursos: assistente de logística; assistente de RH; assistente de secretaria escolar; cabeleireiro; carpintaria para construção civil; eletricista predial; encanador predial; espanhol básico I; espanhol básico II; excel avançado; inglês iniciante; inglês básico I; manicure e pedicure; mecânico de refrigeração e climatização; e Operador de computador.

“Hoje é o final de matrícula para aproveitamento de vagas. No final do dia faremos um novo levantamento para verificar sobras de vagas, para disponibilizar para novos interessados, que devem procurar diretamente a unidade”, explicou Carlos Albino Pires de Andrade, coordenador da unidade da Faetec Queimados.

Os interessados devem ter a partir de 15 anos podendo ter Ensino Fundamental incompleto, a depender do curso pretendido. No caso de candidatos menores de idade, é obrigatória a presença do responsável legal.

As matrículas devem ser feitas na própria unidade, que fica na rua Artur Gragantini, no bairro Fanchem. Os documentos são: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone) e comprovante de escolaridade, em conformidade com o pré-requisito do curso escolhido, podendo ser substituído pelo certificado de conclusão de curso de qualificação ou comprovação de experiência profissional na área, conforme pré-requisito para o curso desejado.

Os cursos têm duração de 20 semanas. As aulas começam na segunda-feira (29) e tem previsão de término em 13 de dezembro.

Formatura da Primeira Rodada

No início de julho aconteceu a formatura para 480 alunos que realizaram o curso na primeira rodada de 2024. “Foi um momento emocionante para alunos e familiares, pois estes cursos são boas oportunidades para quem quer se capacitar para o mercado de trabalho. São cursos para jovens, adultos e idosos”, completou Carlos Albino.