O Espaço Reação Arena ficou lotado. Diversas autoridades também participaram do eventoDivulgação

Publicado 21/07/2024 16:13

Mais de 10 mil pessoas participaram da convenção partidária que oficializou o deputado federal Max Lemos e o presidente da Câmara de Vereadores, Tuninho Vira Virou, para a disputa aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Queimados. O encontro, que aconteceu neste sábado (20/07) no Espaço Reação Arena, na Vila Camarim, contou com a presença de diversas autoridades federais, estaduais e municipais, além dos 162 pré-candidatos a vereador dos 12 partidos que formam a chapa.

“Quero agradecer a todas as pessoas que lotaram este espaço, em uma demonstração clara que nós estamos unindo Queimados de novo, independente do pensamento e da ideologia de cada um, seja de direita, de esquerda ou de Centro, pois a nossa principal ideologia é cuidar e recuperar Queimados. Obrigado por atender ao nosso chamamento para fazer Queimados voltar a dar certo. Agora, eu e Tuninho Vira Virou vamos andar por todas as ruas desta cidade, ouvindo as demandas da população, esta que me deu a oportunidade de ser prefeito por duas vezes consecutivas, reeleito com 93% dos votos válidos, e que me ajudou a ser deputado estadual e federal, além de secretário de estado. Estou mais experiente e quero usar esta experiência para ajudar ainda mais nossa cidade”, destacou Max Lemos.

“Eu e Max nascemos em Queimados, somos filhos desta terra. Por isso estamos juntos, porque entendemos que esta aliança, este projeto, é um comprometimento para buscar dias melhores para nossa cidade”, completou Tuninho Vira Virou.

Participaram do evento os deputados federais Otoni de Paula, Luizinho (presidente estadual do PP), Bandeira de Mello, Marcos Tavares, Jandira Feghali e Laura Carneiro, os deputados estaduais Martha Rocha (presidente estadual do PDT), Carlinhos BNH e Elton Cristo, os prefeitos Rogério Lisboa (Nova Iguaçu), Eduardo Paes (Rio de Janeiro, presidente estadual do PSD) e Fabiano Horta (Maricá), os vereadores Glauber Poubel (São Gonçalo), Marquinho Gaby (Areal), Dudu Reina (Presidente da Câmara de Nova Iguaçu) e Claudinho da Kombi (Nova Iguaçu), além de presidentes dos partidos Filipe Pereira (Podemos), Jalmir Júnior PRTB e vereador de São Gonçalo), Joãozinho (PT) e Rodolpho (secretário nacional do PRD). O Ministro da Previdência Social e ex-presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, o senador Romário, o prefeito de Macaé, Welberth Rezende e o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves enviaram vídeos em apoio às candidaturas.

A chapa Max Lemos e Tuninho Vira Virou é formada pelos PDT, PP, PSD, PODEMOS, PRTB, PT, PCdoB, PV, PRD, AVANTE, PSDB e CIDADANIA.