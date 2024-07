Uma pistola, dois rádios transmissores e material entorpecente foram apreendidos durante a operação - Divulgação / 24º BPM

Publicado 19/07/2024 11:49

Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar realizaram operação nas comunidades da Caixa D’água e São Simão, em Queimados, na quinta-feira (18/07). Durante a ação quatro pessoas foram presas com pistola, rádios transmissores e material entorpecente. Também foi realizada a remoção de diversas barricadas, com a finalidade de garantir aos cidadãos o direito de ir e vir, bem como a garantia dos serviços essenciais. Foram retiradas aproximadamente 16 toneladas de entulho que obstruíam as vias.

De acordo com os oficiais da unidade, ao entraram na Rua Zelina de Carvalho, no bairro São Simão, e vasculharam uma localidade, encontraram uma pistola, dois rádios transmissores e material entorpecente a ser contabilizado. Na ação, quatro pessoas foram detidas e encaminhadas à 55ª DP.

Ainda em operação nestas comunidades, juntamente com a equipe de demolição do 3º CPA, os policiais realizaram a remoção de diversas barricadas que obstruíam as vias, para garantir o direito de ir e vir e a entrada dos serviços essenciais à população, como Bombeiro, SAMU, coleta de lixo, manutenção da rede elétrica e água. A remoção foi realizada nas ruas Curta e Zelina de Carvalho (São Simão) e Alves e Doralice, (Caixa D’água).